Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Новым годом

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил всех жителей Подмосковья с Новым годом. Он подчеркнул, что это теплый праздник, важный для каждой семьи.

Глава региона отметил, что уходящий год для многих был непростым, в особенности для тех, чьи родные находятся на передовой.

«Спасибо нашим героям, нашим бойцам, которые выполняют тяжелую и опасную работу, и всем, кто упорно трудится, приближая победу. Спасибо каждому, кто помогал и продолжает помогать. Время показало, что только вместе мы становимся сильнее», - сказал Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что в регионе продолжат оказывать поддержку участникам СВО и членам их семей, с заботой и вниманием подходить к каждому вопросу, требующему решения.