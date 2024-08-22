Андрей Воробьев поздравил жителей с Днем Государственного флага России
Фото: [Антон Чернов]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Днем Государственного флага России. Он отметил важность этого праздника для всей страны.
«Сегодня День Государственного флага, который напоминает нам о том, что все мы являемся частью большой и великой страны. Важно любить ее, передавать эту любовь нашим детям, беречь и защищать, как это делают сегодня наши ребята на передовой», - отметил глава региона.
Ранее праздник масштабно отпраздновали во всех городских округах Подмосковья. В муниципалитетах прошли шествия, флешмобы, концерты.