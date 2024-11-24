Андрей Воробьев поздравил жительниц Подмосковья с Днем матери и вручил награды многодетным семьям

В области проживают 1,2 миллиона семей, в которых воспитывают более 1,7 миллиона детей. Многодетных семей в регионе — 112,5 тысячи. В них растут 363 тысячи детей.

«2024-й, как известно, президент объявил Годом семьи, и мы понимаем важность этого события. Со своей стороны стараемся сделать все, чтобы в последующие годы у нас становилось больше многодетных семей. А для этого на муниципальном, региональном и федеральном уровнях необходимо оказывать внимание, поддержку, заботу», - подчеркнул губернатор.

Глава региона вручил орден «Родительская слава» семье Натальи и Андрея Михалевых из Домодедово. У них 10 детей, при этом две старшие дочери также стали многодетными матерями.

Фото: [ Екатерина Агеева ]

Медали ордена «Родительская слава» вручили семьям Филюковых из Пушкино, Парамоновых из Реутова, Рассолька из Домодедово.

Также 26 многодетных матерей получили знаки «Материнская слава», а руководитель Центра помощи «МногоМама Лобня» Марина Чуракова — Орден Преподобного Сергия Радонежского.