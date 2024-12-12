Андрей Воробьев пожелал удачи пловцу из Мытищ, который участвует в Чемпионате мира
Фото: [Антон Чернов]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев пожелал удачи Роману Акимову из Мытищ, который в составе сборной России принимает участие в Чемпионате мира по плаванию на короткой воде.
Турнир проходит в Будапеште. Сегодня в рамках полуфинала 19-летний представитель Подмосковья на заплыве вольным стилем на 400 метров занял седьмое место.
«Мы все следим за тем, как проходят соревнования и переживаем за наших спортсменов. Знаю, как ребятам сейчас непросто, — впервые за два с половиной года российские спортсмены участвуют в соревнованиях такого уровня практически без ограничений», - отметил губернатор.
Российская сборная занимает вторую строчку в общекомандном зачете с двумя золотыми медалями. Андрей Воробьев добавил, что 15 декабря состоится еще один заплыв на 200 метров.
«Рома, мы все болеем за тебя и за нашу сборную! Мы с тобой!» - заключил губернатор.