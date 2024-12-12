Андрей Воробьев пожелал удачи пловцу из Мытищ, который участвует в Чемпионате мира

«Мы все следим за тем, как проходят соревнования и переживаем за наших спортсменов. Знаю, как ребятам сейчас непросто, — впервые за два с половиной года российские спортсмены участвуют в соревнованиях такого уровня практически без ограничений», - отметил губернатор.