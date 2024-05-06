Андрей Воробьев предложил Эдуарду Малышеву возглавить Раменский округ

Губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил экс-заместителю главы Люберец Эдуарду Малышеву, который сейчас является временно исполняющим полномочия руководителя Раменского городского округа, принять участие в конкурсе на должность главы муниципалитета.

Андрей Воробьев напомнил, что в Люберцах Эдуард Малышев отвечал за строительный комплекс и земельные отношения. Данная работа принесла результаты, а сам Малышев зарекомендовал себя как опытный человек.

«Знаю, что ваш отец живет в Раменском городском округе. Там нам необходим очень активный, коммуникабельный глава. Поэтому предлагаю вашу кандидатуру для участия в конкурсе на эту должность», — сказал Андрей Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что Раменский округ — это большой и важный муниципалитет с богатыми традициями и промышленностью.

Фото: [ Александра Степанова ]

«Наша задача — иметь четкое понимание, как будет развиваться Раменский округ, сформировать команду. И, конечно, важно все те добрые традиции, которые существуют в муниципалитете, сохранить», — указал губернатор.

Эдуард Малышев, в свою очередь, поблагодарил Андрея Воробьева за доверие. Он также отметил, что Раменский округ является для него родным, там проживает не только отец, но и родители супруги. Самое важное, указал Малышев, чтобы местные жители почувствовали перемены к лучшему.

«Планирую развивать округ во всех направлениях — и инвестиционная привлекательность, и благоустройство, и строительство соцобъектов, и расселение <...> аварийного фонда», — отметил он.

Фото: [ Александра Степанова ]

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья, руководитель муниципалитета будет выбран местным Советом депутатов из числа кандидатов, представленных по результатам конкурса.