Андрей Воробьев представил новых руководителей Черноголовки, Жуковского, Реутова и Ленинского округа

Сразу в четырех муниципалитетах Подмосковья приступают к исполнению полномочий глав новые руководители. О кадровых перестановках во время совещания с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«У нас состоялся ряд назначений. В частности, в Черноголовке приступил к исполнению обязанностей Роман Викторович Хожаинов. Роман Викторович более 10 лет работает в Черноголовке. Отвечал за ЖКХ», — отметил глава региона.

Андрей Воробьев выразил надежду, что Хожаинов подойдет ответственно и комплексно к развитию наукограда.

«В Жуковском назначен Борис Евгеньевич Аубакиров, которого в округе хорошо знают. Борис Евгеньевич, встреча у нас с вами состоялась, приоритеты развития округа понятны. И еще раз обращаю внимание, что встречи, приемы граждан имеют принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.

Кроме того, новый исполняющий обязанности главы назначен в Реутове. Им стал Филипп Науменко. В свою очередь Станислав Каторов, который раньше возглавлял Реутов встал во главе Ленинского округа.