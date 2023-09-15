Андрей Воробьев представит структуру правительства региона на заседании Мособлдумы в пятницу

Губернатор Воробьев
Дмитрий Белицкий

Фото: [Дмитрий Белицкий]

Глава Подмосковья Андрей Воробьев примет участие в заседании Мособлдумы, которое состоится сегодня в полдень.

Как сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона, на заседании Андрей Воробьев представит структуру правительства Московской области.

Накануне Андрей Воробьев вступил в должность губернатора Подмосковья. Торжественная церемония состоялась в доме правительства региона.

Актуально
Подмосковье