Андрей Воробьев: Предстоит очень большая работа по разбору завалов в концертном зале Крокуса

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что спасатели зашли в сам концертный зал «Крокус Сити Холла», который полностью выгорел.

«К сожалению, при первых поисках начали обнаруживать останки тел. Предстоит большая инженерная работа по разбору завалов, где нужно обеспечить и безопасность, и максимально эффективно разобрать все, что мы видим там», — отметил Воробьев.

Глава региона подчеркнул, что спасатели работают круглосуточно, в несколько смен. Правительство региона со своей стороны сопровождает эту работу, и оказывает максимальную поддержку по технике и всему необходимому.