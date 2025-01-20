Андрей Воробьев: при оценке эффективности работы в сфере ИТ нужно учитывать специфику регионов

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках заседания по вопросам цифровой трансформации отметил важность индивидуального подхода при оценке эффективности работы регионов в сфере ИТ. Заседание провел зампред правительства РФ — руководитель Аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

«Исходные позиции уровня цифровизации некоторых регионов значительно выше, и это надо учитывать для объективности оценки. Все 89 территорий ставить в один ряд некорректно. Логичнее индивидуально подходить к каждому и рейтинговать по трансформационным изменениям — новациям», - заявил губернатор.

Воробьев предложил формировать группы регионов с примерно одинаковым уровнем цифровизации и схожими приоритетами. В дальнейшем это ранжирование следует принимать во внимание и при оценке работы субъектов, и при постановке задач.

«Наша цель — делать жизнь людей комфортнее, а управление — эффективнее. Большую роль в этом играет сегодня искусственный интеллект. Он позволяет человеку управлять процессами, заниматься аналитикой, умственной и интересной работой, а не рутиной», - добавил губернатор.

Григоренко подчеркнул, что в этом году необходимо усилить работу по реализации ведомственных программ цифровой трансформации. Для этого разработаны новые показатели оценки эффективности работы ведомств. В их числе — предоставление услуг в онлайн-формате по принципу «жизненные ситуации», переход на отечественное ПО, внедрение сервисов и решений с ИИ, поддержание информационной безопасности.

Ранее Андрей Воробьев заявил, что необходимо применять новые технологии в работе областного правительства.