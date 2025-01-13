Губернатор Подмосковья подчеркнул важность применения новых технологий в работе правительства

Работу Правительства Московской области необходимо трансформировать, чтобы внедрять в нее новые технологии. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил на совещании с членами регионального правительства и главами городских округов.

«Нам доверено и жителями, и президентом [России Владимиром Путиным] управлять большой территорией, большим знаковым регионом, мегаполисом, который растет. Это значит, что все умное и современное должно быть с нами», — подчеркнул Воробьев.

Он отметил, что технологии искусственного интеллекта, а также современные методики управления нужно активно включать в деятельность властей. По словам Воробьева, «это нужно для того, чтобы достичь перемен и результатов».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.