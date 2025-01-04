Андрей Воробьев пригласил всех провести праздники в Подмосковье
Фото: [Медиасток.рф]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил всех провести длинные выходные в Подмосковье. В округах региона подготовлено множество развлекательных мероприятий на любой возраст.
«Подготовили насыщенную программу праздничных мероприятий, чтобы и взрослые, и дети могли весело провести время в нашем Подмосковье», - написал губернатор в своих соцсетях.
Так, 5 января в парке культуры и отдыха им. Талалихина в Подольске пройдет «НеобыЧАЙный фестиваль» с ярмаркой, конкурсами и дегустацией чая из самовара.
На 7 января запланирован фестиваль «Рождественские узоры». В 75 парках Подмосковья пройдут спектакли, чтения у очага, выступления рождественского хора.
Кроме того, до 12 января в регионе пройдет 15 ледовых шоу Татьяны Навки и Ильи Авербуха.
«Подробное расписание мероприятий в парках и ледовых шоу на welcome.mosreg.ru. Вход везде свободный, приходите!» - добавил губернатор.