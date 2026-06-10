Подмосковье за квартал экспортировало в Белоруссию более 58 тыс. тонн сельхозпродукции

Подмосковье увеличило объемы экспорта сельскохозяйственной продукции в Белоруссию. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, за первый квартал 2026 года было отгружено свыше 58 тыс. тонн продукции АПК. Этот показатель вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Объемы экспорта продуктов переработки фруктов, овощей и орехов выросли на 18%, кондитерских изделий — на 17%, кормов для животных — почти на 80%.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл в Чехове терминал для хранения морских контейнеров с уникальной системой досмотра.