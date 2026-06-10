В Подмосковье за четыре месяца произвели 24,3 тыс. тонн мороженого

В Подмосковье за первые четыре месяца 2026 года было произведено 24,3 тыс. тонн мороженого. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«В 2026 году положительная динамика сохраняется: за 4 месяца произведено 24,3 тыс. тонн мороженого – на 3,2%, или почти на 1 тыс. тонн, больше, чем за аналогичный период прошлого года», - отметили в ведомстве.

В целом за прошлый год в регионе произвели 82 тыс. тонн мороженого. Это почти 50% от общего объема производства в ЦФО. Подмосковье уже пятый год подряд сохраняет позицию лидера по объемам производства этого десерта в стране.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что компания «Логика молока» продолжит развивать производство в Московской области.