В Дубненской больнице начался ремонт инфекционного отделения

В Дубненской больнице приступили к обновлению инфекционного отделения — это значимый шаг для повышения качества медицинской помощи в округе. На проведение работ Министерство здравоохранения Московской области выделило около 10 млн руб. Ремонт реализуют поэтапно, при поддержке администрации Дубны и главы города.

Стартовой точкой стал 2-й этаж здания: сейчас там идет демонтаж устаревших коммуникаций и отделочных материалов. В рамках комплексного обновления полностью заменят системы отопления, водоснабжения, канализации и электроснабжения. Кроме того, установят современную вентиляционную систему, новые двери в боксах и приведут в порядок интерьер помещений. Следующим этапом станет ремонт 1-го этажа.

Здание инфекционного корпуса возвели еще в 1972 году, а последний капитальный ремонт проводили почти 20 лет назад. Цель работ — не просто освежить отделку, а сформировать по-настоящему комфортную и безопасную среду как для пациентов (взрослых и детей), так и для медперсонала. Важным направлением модернизации станет расширение возможностей отделения: его мощность планируют увеличить вдвое — с 15 до 30 коек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и обновлении объектов здравоохранения в регионе.