В Подмосковье завершился прием заявок на получение субсидии на подготовку кадров для АПК

В Подмосковье завершился прием заявок на получение федеральной субсидии на подготовку кадров для агропромышленного комплекса в рамках проекта «Кадры в АПК». Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Заявки были поданы более чем на 26 млн рублей. Таким образом, была сформирована заявка на 2027 год и плановый период 2028 – 2029 годов.

«Сегодня агросектор – высокотехнологичная сфера, и инвестиции в подготовку кадров напрямую связаны с ростом его эффективности и конкурентоспособности», - отметил глава министерства Виталий Мосин.

Субсидию можно направить на компенсацию затрат на обучение сотрудников, организацию практики студентов, модернизацию агротехнологических классов, стимулирующие выплаты учителям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в колледжах региона будет доступно более 36 тыс. бюджетных мест.