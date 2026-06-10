В Звенигородском музее-заповеднике начинается цикл встреч по изучению культурного наследия Звенигородской земли

В Звенигородском государственном музее‐заповеднике стартует цикл мероприятий, нацеленных на изучение и сохранение культурного наследия Звенигородской земли. Открывает серию встреч лекция «Судьбы усадеб Звенигородского уезда. Введенское», которая состоится 20 июня в 12:00 (возрастное ограничение — 12+). Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Центральным героем лекции станет усадьба Введенское. Ее нередко называют одной из самых гармоничных и живописных в регионе. Архитектурный ансамбль на рубеже XVIII–XIX веков создал зодчий Николай Львов, а на протяжении последующих столетий усадьба переходила из рук в руки, оставаясь в орбите влиятельных фамилий: Лопухиных, Шереметевых, Якунчиковых, Гудовичей.

О судьбах владельцев и самой усадьбы расскажет Карина Арабаджанц, ведущий методист Звенигородского музея‐заповедника. В своем выступлении она раскроет, как масштабные исторические события — от имперских перемен до революционных потрясений, национализации и испытаний Великой Отечественной войны — отразились на судьбе Введенского. Отдельное внимание будет уделено архитектурным и ландшафтным решениям, сделавшим усадьбу ярким образцом классицизма, а также истории ее спасения и реставрации в советское и новейшее время.

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