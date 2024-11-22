Андрей Воробьев принял участие в конференции областного регионального отделения «Единой России»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в 29-й конференции областного регионального отделения партии «Единая Россия». Мероприятие состоялось в Красногорске. В его рамках участники подвели итоги работы в этом году и обозначили планы на следующий.

«Я хочу искренне поблагодарить вас, ваших коллег за вовлеченность в работу, активную позицию. Это очень ценно, потому что в большой системе добиться результата, очевидно, можно только сообща. Важно, что мы понимаем друг друга, мы одной идеологии с нашим президентом, с нашими жителями», - сказал губернатор.

В составе партии от региона состоит свыше тысячи депутатов, членство в партии имеют почти семьдесят тысяч человек. В сентябре отделение получило 411 из 580 мандатов на выборах в муниципальные советы.

«Всесторонняя помощь фронту, нашим бойцам и членам их семей остается ключевым направлением. Всего с начала СВО мы отправили более 13 тысяч тонн различных грузов. Эта работа будет продолжаться до тех пор, пока в этом есть необходимость», - отметил секретарь областного регионального отделения партии, председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.

Подмосковье первым в стране закрепило за семьями бойцов СВО представителей власти. Они проводят встречи и оказывают всестороннюю поддержку.