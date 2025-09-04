Андрей Воробьев принял участие в церемонии открытия мемориальной доски в честь Героя РФ в Подольске

«Мы присутствуем на торжественном, очень важном для нас мероприятии. Молодой парень, которому сегодня должно было исполниться 29 лет, ценой своей жизни спас ребят, защищал нашу Родину. Он очень достойно прожил свою жизнь. В легендарной 45-й бригаде, где мы недавно были с его отцом, Артема Щукина все вспоминают добрым словом. Эта школа носит его имя – человека, с которого каждому нужно брать пример. Пусть этот день останется в памяти, а имя героя будет вдохновлять всех на добрые дела», — сказал губернатор.

Щукин родился в Калужской области, окончил школу с золотой медалью. В 2014-м переехал в Подольск. С отличием завершил обучение в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном училище. В числе лучших попал в особый отряд 45-й бригады ВДВ. В его послужном списке множество наград, в том числе орден Мужества, медаль «За отвагу», знак отличия «За службу в военной разведке ВДВ».

В СВО Щукин принимал участие с первых дней операции. В конце 2023 года он получил задание по обеспечению огневого прикрытия группы. Его отряд нарвался на засаду, противник открыл шквальный огонь, и Щукин получил тяжелое ранение. Он отдал приказ бойцам на отход, а сам остался их прикрывать. Указом президента ему было присвоено звание Героя РФ посмертно.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ]

Эта мемориальная доска в честь Щукина стала уже третьей. Первая появилась в его родной школе в Козельске в Калужской области, а вторая — на фасаде его дома в Подольске.

Школа № 30 Подольска была открыта в 2011 году. В ней ведется большая работа по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию. Здесь создан музей «Память поколений», работает юнармейский отряд «Патриот». Также учреждение сотрудничает с Подольской общественной организацией ветеранов, пенсионеров, инвалидов войны, труда, ВС и правоохранительных органов города.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу центра специальной подготовки «Витязь».