Губернатор Подмосковья и Владимир Соловьев обсудили работу центра специальной подготовки «Витязь» в Балашихе

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и известный телеведущий Владимир Соловьев посетили центр специальной подготовки «Витязь», который действует на базе пункта отбора на военную службу по контракту в Балашихе.

«Здесь работают «краповые береты», они помогают нашим контрактникам на первоначальном этапе. Это очень подготовленное боевое подразделение. И Сергей Иванович Лысюк, наша легенда спецназа, и другие специалисты задействованы в этой работе, чтобы ребята могли получить не только базовые навыки, но и более глубокие знания», — рассказал губернатор.

Это первый в стране центр, где в одном месте можно пройти все этапы оформления контракта с Минобороны РФ и начальную подготовку. Занятия проводят опытные инструкторы и ветераны спецназа «Витязь».

В конце прошлого года здесь сформировали учебный центр по подготовке операторов БПЛА. Он оснащен всем необходимым оборудованием. За 30 учебных дней бойцы получают все необходимые знания и навыки. В основном такое обучение проходят бойцы в возрасте 20—35 лет.

«Преимущественно это молодежь, потому что у молодых ребят лучше развита мелкая моторика, они больше времени проводят за компьютерами. И за 30 дней они уже начинают неплохо управлять дронами. У людей более старшего возраста на обучение БПЛА уходит в среднем месяца два-три», — рассказали в центре.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ]

В центре программа охватывает тактическую, огневую и инженерную подготовку, основы боевого взаимодействия и оказания первой медпомощи. На территории обустроены все необходимые учебные помещения. Некоторые занятия проходят в лесу. Подготовку ведут 18 инструкторов. Работу курирует Герой России, почетный житель Подмосковья и Балашихи, президент Ассоциации «Братство краповых беретов «Витязь» Сергей Лысюк.

«Стараемся дать ребятам самое главное — безопасное обращение с оружием, знания тактической медицины, чтобы умели наложить жгут и повязку, навыки эвакуации. Большое внимание также уделяем БПЛА — сейчас это одна из главных задач. Чем больше операторов, тем лучше. <…> Будем также организовывать штурмовую полосу, почти как в спецназе», — рассказал он.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ]

Недавно в центре организовали день открытых дверей. Теперь по выходным все желающие могут посетить центр, ознакомиться с его работой, принять участие в занятиях. Некоторые после этого принимают решение о заключении контракта.

В центре «Витязь» организованы комфортные условия для бойцов, их обеспечивают всем необходимым — от документов до одежды. Они проходят медкомиссию, получают юридическую помощь, открывают банковские счета, узнают о доступных льготах. Все время, пока длится обучение, бойцы получают выплаты. При этом в Подмосковье самая высокая единовременная выплата в стране — 3 млн руб. В целом за первый год службы вместе с ежемесячной зарплатой бойцы получают минимум 5,5 млн руб.

Подробная информация о заключении контракта представлена на сайте контрактмо.рф. Записаться на военную службу можно через «Госуслуги». Кроме того, работает горячая линия: +7 (495) 990-77-77.

От центра в зону СВО также была отправлена очередная фура с гуманитарной помощью. Это дроны, квадроциклы, внедорожники, средства связи. По словам губернатора, такие грузы отправляют на фронт как минимум раз в две недели.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ]

«Ну и наши школьники в стороне не стоят. В Подмосковье с 2022 года действует проект «Доброе дело», который инициировали сами учащиеся. Они делают маскировочные сети, окопные свечи, пишут письма, отправляют рисунки и многое другое. Инициатива продолжает реализовываться в разных школах и находит поддержку. Это очень трогательно и приятно», — добавил губернатор.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о курсах подготовки операторов беспилотников, которые открылись в центре.