Андрей Воробьев принял участие в церемонии передачи «Золотой Звезды» Героя РФ семье погибшего бойца СВО
Воробьев: семье погибшего бойца СВО передали «Золотую Звезду» Героя РФ
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев, врио командующего войсками Московского военного округа Игорь Серицкий, военный комиссар Подмосковья Алексей Астахов приняли участие в церемонии передачи «Золотой Звезды» Героя РФ семье погибшего бойца СВО Алексея Стрижака.
«Он героически погиб, защищая нашу страну, выполняя свой воинский долг. Мы все это понимаем, но так как чувствует его семья, как это переживают его сослуживцы, не переживает никто. В Московской области традиционно дислоцируется большое количество элитных подразделений, именных батальонов, воинских частей, дивизий. Мы со своей стороны понимаем, насколько важно быть рядом, поэтому стараемся, чтобы забота о героях и их семьях была заметна — и в рамках программы поддержки нашего президента, и в рамках наших региональных инициатив. Задача — сделать все, чтобы вы эту поддержку ощущали», - сказал Воробьев.
Стрижак служил разведчиком-снайпером в группе спецназначения. Был ранен, после лечения в госпитале вернулся на передовую. Награжден медалями «Участнику специальной военной операции» и «За боевые отличия».
«Золотую Звезду» Героя РФ он получил за подвиг, совершенный в последнем бою. В составе группы Стрижак выдвинулся для организации наблюдательного поста. Командир отделения, двигаясь первым, наступил на мину и получил тяжелое ранение. Стрижак оказал первую помощь и стал эвакуировать его. В этот момент противник начал обстрел. Боец начал вытаскивать командира из-под огня, укрыл его в кустах и стал оттягивать внимание противника на себя. В результате он спас шестерых товарищей, а сам погиб.
На церемонии вручения награды присутствовали вдова бойца, его дочь, мать и другие родственники. Они рассказали, что решение Алексея уйти в зону СВО стало для них неожиданностью.
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова]
«Мой муж — патриот, и то, что он пожертвовал собой ради жизни другого человека, я даже не удивлена. Он бы и дальше жертвовал собой, потому что для него дружба, верность — самое главное», - сказала его жена.
Ранее Андрей Воробьев встретился с участниками проекта «Герои Подмосковья».