Андрей Воробьев: Привезли ребятам из Семейного центра «Дмитровский» обещанную клубнику

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что до ребят из Семейного центра «Дмитровский» доехала клубника, которую ранее обещали привезти.

«Спасибо педагогам и фермерам семьи Булатовых за то, что помогли посадить саженцы. Кстати, ролик сняли сами воспитанники Центра, молодцы! Уже скоро попробуем первый урожай», - подчеркнул губернатор.

Напоминаем, что в начале месяца губернатор Андрей Воробьев в ходе своей рабочей поездки в Дмитров как раз навещал ребят, воспитывающихся в Семейном центре «Дмитровский».