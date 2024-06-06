Андрей Воробьев: Привлекаем в Подмосковье представителей МСП сопровождением и поддержкой

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что представителей малого и среднего бизнеса привлекают в регион сопровождением на всех этапах, а также различными мерами поддержки. Об этом он заявил в интервью на телеканале «Россия 24».

Примечательно, что в регионе ежемесячно становится на четыре с половиной тысячи представителей МСП больше.

«У нас действуют программы: выделение земли, подводка инфраструктуры, быстрая выдача техусловий на реализацию того или иного проекта. Ну, а услуги и торговля могут в электронном виде беспрепятственно получить возможность открыть летнюю веранду или оформить договор на торговлю», — рассказал глава региона.

Он также подчеркнул, что в регионе строится большое количество коммерческих площадей.