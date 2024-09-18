Андрей Воробьев призвал найти эффективные решения для повышения качества работы УК

Губернатор Московской области Андрей Воробьев, открывая стратегическую сессию «Команду делают люди – трансформация к лучшему», призвал найти эффективные решения для повышения качества работы управляющих компаний.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Рассчитываю на открытый диалог, важно вносить самые смелые предложения, обмениваться мнениями, инициативами, практиками», - обратился губернатор к участникам мероприятия.

Мероприятие объединило руководителей более 80 муниципальных и порядка 20 частных УК. Эти организации обслуживают 22 тысячи многоквартирных жилых домов. Также в сессии приняли участие представители профильных ведомств, эксперты и бизнес-тренеры.

В рамках сессии была отмечена важность для УК формирования профессиональной команды и оценки работы по ключевым параметрам эффективности. Кроме того, сообщалось, что все подмосковные УК должны работать по единому стандарту. В частности, это касается подготовки к отопительному сезону. Помимо этого, участники обсудили единый алгоритм действий при аварийной ситуации и введение единого стандарта в части оформления договоров на выполнение работ, заключаемых муниципальными УК.

Губернатор подчеркнул, что большое значение в работе УК имеют вежливость и чуткость в общении с жителями: на все жалобы и обращения необходимо реагировать незамедлительно. В связи с этим особое значение приобретает доступность УК. В области предложили предоставлять услуги управляющих организаций в МФЦ.

Отдельно обсудили вопросы цифровизации услуг в сфере ЖКХ. В Подмосковье уже доступны умная платежка, единый платежный документ, цифровая панель ЖКХ на сайте госуслуг региона. Также онлайн проводятся голосования общих собраний собственников.