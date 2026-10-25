Более 50 беспилотников сбили за ночь в Ростовской области

Губернатор Слюсарь: за ночь в Ростовской области сбили более 50 беспилотников

Безопасность

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что за ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны России уничтожили более 50 украинских беспилотников над регионом. Информацию об этом он разместил в мессенджере «Макс».

Дроны ликвидировали в пяти районах: Верхнедонском, Миллеровском, Кашарском, Чертковском и Шолоховском. По словам главы региона, данные о последствиях на земле уточняются, информации о пострадавших нет.

Местные власти просят граждан не снимать работу военной техники и соблюдать базовые меры безопасности. Власти напоминают, что при обнаружении обломков или подозрительных предметов нельзя подходить к ним, трогать их и тем более снимать на видео. О любых находках следует сообщать в экстренные службы по номеру 112.

Ранее мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил о последствиях атаки дронов.

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