Более 50 беспилотников сбили за ночь в Ростовской области

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что за ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны России уничтожили более 50 украинских беспилотников над регионом. Информацию об этом он разместил в мессенджере «Макс».

Дроны ликвидировали в пяти районах: Верхнедонском, Миллеровском, Кашарском, Чертковском и Шолоховском. По словам главы региона, данные о последствиях на земле уточняются, информации о пострадавших нет.

Местные власти просят граждан не снимать работу военной техники и соблюдать базовые меры безопасности. Власти напоминают, что при обнаружении обломков или подозрительных предметов нельзя подходить к ним, трогать их и тем более снимать на видео. О любых находках следует сообщать в экстренные службы по номеру 112.

Ранее мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил о последствиях атаки дронов.