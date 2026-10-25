Эксперт назвал опасные места для хранения батареек

Неправильное хранение батареек может привести к коррозии, повреждению контактов и даже опасным инцидентам. Об этом в интервью «Ленте.ру» сообщил эксперт Андрей Бондаренко.

Специалист предупредил, что элементы питания нельзя держать на кухне и в ванной комнате — из-за высокой температуры и влажности металлические контакты ржавеют, а корпус разрушается. Также не стоит оставлять батарейки над отопительными приборами и на подоконниках с солнечной стороны: они могут перегреться.

Среди распространенных ошибок Бондаренко выделил хранение батареек вместе с монетами, ключами, скрепками и фольгой. Металлические предметы замыкают контакты, что приводит к утечке электролита и порче самих элементов.

Еще одна ошибка — смешивать новые и использованные батарейки: электролит из старых может повредить соседние. Кроме того, нельзя оставлять элементы питания в доступных для детей местах. Особенно опасны плоские батарейки: их проглатывание чревато тяжелыми последствиями для здоровья.

Правильное хранение простое. Можно использовать закрытый шкаф в жилой комнате вдали от отопительных приборов и прямых солнечных лучей. Держать батарейки нужно в заводской упаковке или в пластиковой коробке с ячейками.

Главное правило — сухое прохладное место, отдельно от металлических предметов и использованных элементов. Соблюдение этих рекомендаций продлит срок службы батареек и обезопасит ваш дом.

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