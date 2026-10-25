Россиянам назвала минусы оплаты по QR-коду

1prime: эксперт Валишвили напомнила, что бонусы не начисляются при оплате по QR

Экономика

Оплата по QR-коду становится все популярнее, но у этого способа есть скрытые недостатки, о которых стоит знать. В интервью агентству «Прайм» эксперт Мери Валишвили отметила, такая операция считается денежным переводом, а не покупкой по карте. Из-за этого не начисляются бонусы и кешбэк.

Более того, отметила она, при оплате кредитной картой может взиматься комиссия, а сама операция учитывается в лимите бесплатных переводов. Это особенно важно для клиентов с программами лояльности и тех, кто часто переводит деньги.

Есть и технические сложности, сообщила Валишвили. Для оплаты по QR-коду нужен стабильный интернет — без него транзакция не пройдет. Иногда покупателю приходится искать место с хорошей связью, из-за чего покупка занимает больше времени.

Отдельный риск — мошенничество. Существует угроза QR-фишинга (quishing): злоумышленники создают поддельные QR-коды, которые ведут на фишинговые сайты и запускают загрузку вредоносного ПО на смартфон. Поддельные коды могут быть наклеены поверх настоящих — у касс, на терминалах оплаты, в меню ресторанов.

Эксперт советует использовать не статичный код (распечатанный у кассы), а динамический — на терминале или кассовом аппарате. Такой код формируется индивидуально для каждой операции и снижает риск подмены.

Ранее вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев назвал семь осенних ловушек мошенников.

Актуально

Читайте также

Кризис доверия: финансист пояснил, почему россияне больше не верят крупным банкам

Кризис доверия: финансист пояснил, почему россияне больше не верят крупным банкам

Эксперт оценил убытки малого бизнеса из-за сбоя в Яндекс Директе

Эксперт оценил убытки малого бизнеса из-за сбоя в Яндекс Директе

Вклады под угрозой? Финансовый консультант назвал способ сохранить деньги на фоне сбоя систем

Вклады под угрозой? Финансовый консультант назвал способ сохранить деньги на фоне сбоя систем

Техсбор, утильсбор и НДС: финансист рассказала, как это отразится на ценах

Техсбор, утильсбор и НДС: финансист рассказала, как это отразится на ценах

Бизнес не хочет финансировать науку: вице-премьер Татарстана призвал заводы заказывать исследования у вузов

Бизнес не хочет финансировать науку: вице-премьер Татарстана призвал заводы заказывать исследования у вузов

Две индексации за год: депутат Бессараб раскрыла, как вырастет страховая пенсия в 2027 году

Две индексации за год: депутат Бессараб раскрыла, как вырастет страховая пенсия в 2027 году

Кадровый голод России: на помощь приходят специалисты из Индии

Кадровый голод России: на помощь приходят специалисты из Индии

₽13 трлн из энергии: стало известно, как ТЭК изменит экономику России

₽13 трлн из энергии: стало известно, как ТЭК изменит экономику России

«С гулькин нос»: эксперт объяснил сокращение числа фермерских хозяйств в России

«С гулькин нос»: эксперт объяснил сокращение числа фермерских хозяйств в России

Рыбопромышленники ориентируются на Китай, оставляя россиян без икры

Рыбопромышленники ориентируются на Китай, оставляя россиян без икры

Продавцы бегут с маркетплейсов: эксперт раскрыл, почему бизнес переходит на доски объявлений

Продавцы бегут с маркетплейсов: эксперт раскрыл, почему бизнес переходит на доски объявлений

ЦБ: рост цен с поправкой на сезонность ускорился до 8%

ЦБ: рост цен с поправкой на сезонность ускорился до 8%

Добавьте mosregtoday.ru в избранное