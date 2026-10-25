Россиянам назвала минусы оплаты по QR-коду

Оплата по QR-коду становится все популярнее, но у этого способа есть скрытые недостатки, о которых стоит знать. В интервью агентству «Прайм» эксперт Мери Валишвили отметила , такая операция считается денежным переводом, а не покупкой по карте. Из-за этого не начисляются бонусы и кешбэк.

Более того, отметила она, при оплате кредитной картой может взиматься комиссия, а сама операция учитывается в лимите бесплатных переводов. Это особенно важно для клиентов с программами лояльности и тех, кто часто переводит деньги.

Есть и технические сложности, сообщила Валишвили. Для оплаты по QR-коду нужен стабильный интернет — без него транзакция не пройдет. Иногда покупателю приходится искать место с хорошей связью, из-за чего покупка занимает больше времени.

Отдельный риск — мошенничество. Существует угроза QR-фишинга (quishing): злоумышленники создают поддельные QR-коды, которые ведут на фишинговые сайты и запускают загрузку вредоносного ПО на смартфон. Поддельные коды могут быть наклеены поверх настоящих — у касс, на терминалах оплаты, в меню ресторанов.

Эксперт советует использовать не статичный код (распечатанный у кассы), а динамический — на терминале или кассовом аппарате. Такой код формируется индивидуально для каждой операции и снижает риск подмены.

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