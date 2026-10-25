Сомнолог назвал причины осенней бессонницы и объяснил, чем она опасна

Сокращение светового дня влияет на биологические часы человека, рассказал в интервью «Газете.Ru» врач-сомнолог Максим Новиков. Утренний свет задает ритм активного дня, а снижение освещенности вечером помогает подготовиться ко сну и вырабатывать мелатонин.

Специалист отметил, что осенью этот ритм может сместиться из-за нескольких факторов: уменьшения физической активности, большего времени в помещении, позднего использования телефонов, изменения режима работы или учебы, а также сезонного снижения настроения и тревожности.

Новиков добавил, что несколько ночей плохого сна еще не означают хроническую бессонницу. На проблему указывают регулярные и длительные трудности со сном, которые сказываются на дневном состоянии: появляется раздражительность, сонливость, падает концентрация.

«При постоянном дефиците сна страдают внимание и память, человеку сложнее регулировать эмоции. Кроме того, хроническое недосыпание связано с нарушением работы иммунной и сердечно-сосудистой систем», — сказал врач.

Лучшее средство против сезонного сбоя — стабильный режим. Эксперт советует получать достаточно дневного света, особенно в первой половине дня, сохранять регулярное время подъема, больше двигаться и приглушать освещение вечером.

При этом не стоит компенсировать плохой сон долгим лежанием в постели и постоянно менять время отхода ко сну. Если бессонница не проходит и мешает жизни, нужно решать проблему сразу — до того, как она станет устойчивой привычкой организма.

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