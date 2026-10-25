«Мне надо кормить семью» не работает: психолог рассказала, как просить повышение

Успех разговора о повышении с начальством зависит от подготовки и правильных аргументов, заявила в интервью «Газете.Ru» бизнес-психолог Анна Стадлей. По ее словам, перед встречей стоит выяснить, как в компании происходит пересмотр зарплат. Также нужно узнать, может ли сотрудник сам инициировать повышение и что требуется для перехода на следующий уровень. А еще полезно изучить, сколько платят специалистам на похожих должностях на рынке.

Психолог предупреждает: некоторые доводы не работают. Среди них — «все подорожало», «у меня выросла аренда», «мне надо кормить семью», «я давно здесь работаю», «я очень стараюсь» и «на меня всегда можно положиться».

«Руководителю приходится решать, почему компания должна платить больше. Для этого он смотрит, что изменилось в работе человека с момента установления нынешней зарплаты», — отметила Стадлей.

На встрече нужно просить конкретную сумму, а не абстрактное «что-нибудь добавить».

«За последний год я взял два новых проекта и начал самостоятельно работать с ключевыми клиентами. Я хотел бы обсудить повышение зарплаты до 150 тысяч рублей», — это объяснение может стать удачным.

Разговор лучше назначить отдельно — например, после достижения сильного результата или расширения обязанностей.

Если руководитель отказал, важно выяснить причины. Стоит спросить, при каких условиях можно повторить разговор, и уточнить дату, когда возможен новый диалог. После встречи должны остаться четкие критерии и дата следующего обсуждения. Если руководитель снова говорит «давай потом», вероятно, повышения в ближайшее время не будет.

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