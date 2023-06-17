Андрей Воробьев призвал жителей Подмосковья прийти на выборы

Губернатор региона Андрей Воробьев в своем сообщении в соцсетях призвал жителей региона принять участие в выборах в сентябре и определить вектор развития области.

Глава региона рассказал, что сегодня подал документы в Мособлизбирком для участия в выборах губернатора Московской области. Он напомнил, что выборы пройдут с восьмого по десятое сентября.

Губернатор сообщил, что голосование будет проходить не только очно, но и дистанционно. Желающим принять участие в онлайн-голосовании нужно будет подать заявление на сайте госуслуг.

«Приходите на выборы, чтобы определить курс развития нашего Подмосковья», - заключил Воробьев.

Ранее губернатор поблагодарил «Единую Россию» за оказанное доверие. В областном отделении партии за его кандидатуру проголосовали триста восемьдесят делегатов.