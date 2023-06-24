Андрей Воробьев призвал жителей Подмосковья сохранять спокойствие в связи с усилением мер безопасности

На территории Московской области были усилены меры безопасности, текущая ситуация находится на контроле правоохранительных органов и ФСБ, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своих социальных сетях .

Он добавил, что также в Московской области проводятся антитеррористические мероприятия.

«Возможны дополнительные проверки на дорогах на южном направлении, в связи с этим прошу по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте на юге Московской области, в первую очередь за пределы региона», - написал Воробьев.

Как ранее сообщили СМИ, на сегодняшний день особо тщательно охраняются важные объекты, а еще органы госвласти и объекты транспортной инфраструктуры. Правоохранительные органы предпринимают все меры для обеспечения безопасности населения.

О проведении антитеррористических мероприятий на территории столицы в субботу также рассказал мэр города Сергей Собянин.