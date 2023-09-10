Андрей Воробьев проголосовал на выборах губернатора Подмосковья

На избирательный участок в Одинцово глава региона пришел с супругой Екатериной и дочерью Ульяной, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Фото: [ Антон Чернов ]

Сегодня в Московской области заключительный день голосования. Все три дня в регионе работают 3 983 избирательных участка, напомнил Андрей Воробьев в своих соцсетях. Он подчеркнул, что наблюдатели прошли серьезную подготовку.

Отдельно Андрей Воробьев поблагодарил организаторов за то, что возможность проголосовать была и у военных из Подмосковья, которые сейчас находятся в зоне спецоперации.

«Спасибо всем за организацию, проведение и участие в такой важный для региона момент», — подчеркнул губернатор.

С 8 по 10 сентября в Московской области проходит двенадцать избирательных кампаний: выборы главы региона, выборы свыше двухсот депутатов в органы местного самоуправления, а также дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому округу № 17.

Ранее сообщалось, что явка к концу второго дня голосования составила 43,33 процента. В этом году на выборах в Подмосковье впервые применяют ДЭГ. Через дистанционное электронное голосование свой голос отдали уже 80,56 процента избирателей от общего числа подавших соответствующие заявки.