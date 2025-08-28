Андрей Воробьев проинспектировал объекты теплоснабжения в Ступино, на которых ведется модернизация

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход модернизации на коммунальных объектах в Ступино. В этом году в округе построят и отремонтируют 12 участков теплосетей, пять котельных и два ЦТП.

«Мы инспектируем сегодня объекты теплоснабжения, которые модернизируются. Важно убедиться, что большая программа, которая реализуется в Ступино, идет в соответствии со сроками. Меняем магистральные сети, чтобы зимой не происходило порывов, сбоев, а в домах было тепло», — подчеркнул губернатор.

Он отметил, что также работа предполагает модернизацию распределительных сетей. При этом в завершение таких работ проводится благоустройство. Кроме того, строятся и ремонтируются котельные.

В числе ремонтируемых объектов в Ступино — теплотрасса от улицы Горького до улицы Андропова, по которой тепло поступает в МКД с 11 тыс. жителей и на три социальных объекта. Трасса была построена в 60-х годах. В рамках капремонта здесь демонтировали 920 м старого трубопровода и начали устанавливать новый.

«У нас несколько этапов ввода. Первый собираемся завершить после 5 сентября, второй — 15–20 сентября. И до конца октября будет идти благоустройство — к этому времени мы должны отдать городу полностью готовую улицу», – рассказал заместитель гендиректора компании-подрядчика Вячеслав Соколов.

В 2026–2027 годах в округе планируется провести 21 мероприятие. Так, построят девять БМК, три участка теплосетей, еще семь капитально отремонтируют и два реконструируют.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что подготовка коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду завершится в середине сентября.