Андрей Воробьев: Провели еще один оперативный штаб на месте теракта при участии коллег из Москвы

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что состоялся очередной оперативный штаб, в котором также приняли участие коллеги из Москвы. Об этом сон сообщил в своих социальных сетях.

«Спасибо им за помощь, за врачей — мы на связи круглосуточно. Задача на сегодня — составить полные списки тех, кого ищут родственники», — подчеркнул губернатор.

Он также поблагодарил полицию и все службы, которые помогли организовать работу по выдаче одежды. Все вещи упакуют, а выдавать будут в Крокус Экспо, зал № 8.

«Мы также выделили человека на горячую линию 122-0, который занимается выдачей машин. Из Москвы или других регионов нужно звонить по номеру 8 (800) 550-50-30. Коллеги расскажут, как безопасно забрать машину при предъявлении документов», — пояснил глава региона Андрей Воробьев.

Также он затронул тему денежного возмещения. Согласно плану, в первую очередь отрабатывают начало выплат пострадавшим, которые лежат в стационаре.