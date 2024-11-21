Андрей Воробьев проверил благоустройство площади Ленина в Краснознаменске

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил результат работы по благоустройству площади Ленина в Краснознаменске. Он напомнил, что приводить территорию в порядок начали в этом году.

«Нам удалось приступить к работам в этом году — сейчас они уже завершены. Сделали все так, чтобы было комфортно, интересно, чтобы можно было погулять здесь с детьми. Постепенно приводим в порядок и другие общественные пространства — в 2026 году обновим Комсомольский бульвар», – отметил губернатор.

На площади уложили новую плитку, обновили освещение, установили диваны-скамьи для отдыха, обустроили зеленую зону, чтобы отделить автомобильную дорогу от пешеходной части. Также на территории появились арт-объект с названием города и доска почета.

Жители высоко оценили результат благоустройства. По словам Татьяны Посажельниковой, теперь на площади красиво и безопасно. Жительница также отметила, что в порядок привели «Беличий парк».

«Раньше там была заброшенная территория, а сейчас — и площадки, и концертная зона, и аттракционы, и зимние всякие развлечения организовывают», - поделилась женщина.

«Беличий парк» благоустроили в 2022 году по нацпроекту «Жилье и городская среда». На территории обустроили амфитеатр со сценой, игровую горку и детскую площадку, уличные тренажеры, площадку для выгула собак.