Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил готовность новой поликлиники в Котельниках к открытию, которое запланировано на июнь. Глава региона также пообщался с медиками, которые будут работать в учреждении.

«Эта поликлиника в Котельниках на 400 посещений в смену почти готова. Я очень надеюсь, что в июне мы запустимся. Важно, чтобы оборудование работало, ну и, конечно, были врачи — и общей практики, и узкие специалисты», — подчеркнул губернатор.

Сейчас в Котельниках поликлинические отделения и стоматология расположены в разных частях города. С открытием новой поликлиники жители смогут получать помощь в одном месте.

Новая поликлиника расположена на улице Кузьминская. В ней будут оказывать помощь 330 взрослым и 70 детям в смену. Ежегодно здесь будут обслуживать до 40 тыс. жителей.

В учреждении обустроят лабораторию, кабинеты аппаратной и функциональной диагностики, кабинеты неотложной помощи и инфекциониста, стоматологию, отделение физиотерапии, дневной стационар, кабинеты ЛФК и медицинского массажа. Прием будут вести 11 участковых терапевтов и шесть педиатров, а также узкие специалисты.

Степень готовности объекта составляет 97,5%. На площадке трудятся более 50 человек. Уже завершено благоустройство территории, заканчивается настройка оборудования. В ближайшее время планируется получить разрешение на ввод в эксплуатацию.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев в рамках рабочей поездки в Котельники проверил ход строительства нового образовательного комплекса.