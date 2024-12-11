Андрей Воробьев проверил готовность новой школы в Ленинском округе, которая откроется после праздников

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил готовность новой школы в микрорайоне Купелинка в Ленинском округе, которую планируется открыть уже после новогодних каникул.

Учреждение войдет в состав образовательного комплекса средней школы №11. Ввод новой школы позволит ликвидировать вторую смену в корпусе в деревне Сапроново. Сейчас там учатся около трех тысяч детей, хотя корпус рассчитан на 835 мест.

«Новая школа на 1100 мест позволит разгрузить старый корпус. Мы попробуем запустить школу после новогодних каникул. Вся инфраструктура готова, учителя подобраны. Оборудована большая современная библиотека. Здесь есть все и для лекций, и для публичных выступлений, и для обучения компьютерной грамоте», - рассказал губернатор.

В рамках визита глава региона осмотрел учебные помещения и оставил на входе в столовую пожелание для ребят.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ]

Школу начали строить весной прошлого года. Ее площадь составляет 17 тысяч квадратных метров. Корпус для начальных классов рассчитан на 400 мест, для средних и старших — на 700 мест.

В учреждении обустроены учебные классы, лаборатории, актовый зал на 400 мест, два спортзала, библиотека с медиатекой и ИТ-зоной, столовая на 550 мест, мастерские.

Педагогический состав перейдет сюда из других корпусов вместе с учениками Видновской школы №11 — всего 58 учителей и около 1,4 тысячи детей.