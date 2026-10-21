Марченко не пощадил бывших: форвард «Торонто» забил в первом же матче против «Коламбуса»

Форвард «Торонто» Марченко забил в первой же игре против своего бывшего клуба

Культура и спорт

Фото: [ХК «Торонто Мейпл Лифс»]

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Торонто Мейпл Лифс» разгромили «Коламбус Блю Джекетс» со счетом 6:2. Форвард «Листьев» Кирилл Марченко отметился заброшенной шайбой.

Пикантность эпизода состоит в том, что это был первый матч россиянина против своего бывшего клуба. Марченко отличился в большинстве, забросив свою пятую шайбу в сезоне. Всего на его счету с начала чемпионата 11 (5+6) очков.

«Торонто» и «Коламбус» провели масштабный обмен перед самым стартом регулярного чемпионата. Марченко был его главным фигурантом. «Мейпл Лифс» сразу же подписали с ним новый семилетний контракт с кэпхитом $12,5 млн. По истекающему в конце нынешнего сезона соглашению россиянин зарабатывает $3,85 млн в год.

Ранее «Лос-Анджелес» Артемия Панарина обыграл «Вашингтон» Александра Овечкина.

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