«Прошу прощения у парня, очень сложная фамилия»: Разин назвал 19-летнего игрока СКА Зеедорфом

Разин не запомнил фамилию 19-летнего игрока СКА и назвал его Зеедорфом

Культура и спорт

Фото: [ХК «СКА-1946»]

ХК СКА провел первый матч под руководством нового главного тренера Андрея Разина, уступив «Автомобилисту» со счетом 1:3.

На послематчевой пресс-конференции специалист отметил 19-летнего форварда Германа Сурдорфа, поднятого в основную команду из фарм-клуба. Тренер не запомнил фамилию хоккеиста и назвал его Зеедорфом, по имени знаменитого полузащитника «Милана» и сборной Голландии.

«Прошу прощения у парня. Сложная фамилия. Парень очень понравился. Он планировался 13-м нападающим. Но, к сожалению, травмировался Коля Голдобин. Вышли в четыре пятерки. Я считаю, что для первого матча парень не потерялся», — сказал Разин.

Клуб «СКА-1946», за который в основном выступает Сурдорф, немедленно отреагировал на слова Разина и опубликовал в соцсетях фотографию хоккеиста в образе Кларенса Зеедорфа.

Ранее сообщалось, что лучший бомбардир СКА Николай Голдобин пропустит из-за травмы до двух недель.

Читайте также

Андрей Разин официально покинул «Металлург»

Андрей Разин официально покинул «Металлург»

«Только кивал»: боксер Бойцов потерял речь за 11 лет до смерти

«Только кивал»: боксер Бойцов потерял речь за 11 лет до смерти

В Москве и Подмосковье пройдут Юбилейные Всемирные игры юных соотечественников и ШОС

В Москве и Подмосковье пройдут Юбилейные Всемирные игры юных соотечественников и ШОС

«Металлург» отстранил, но не уволил главного тренера Разина: детали громкого скандала в КХЛ

«Металлург» отстранил, но не уволил главного тренера Разина: детали громкого скандала в КХЛ

Соболев рассказал о причинах стычки с защитником «Ахмата»

Соболев рассказал о причинах стычки с защитником «Ахмата»

Камила Валиева вернулась к Этери Тутберидзе

Камила Валиева вернулась к Этери Тутберидзе

Солистка t.A.T.u. Волкова показала фигуру в бикини и мини-юбке на пляже

Солистка t.A.T.u. Волкова показала фигуру в бикини и мини-юбке на пляже

88-летняя Лидия Федосеева-Шукшина попала в реанимацию

88-летняя Лидия Федосеева-Шукшина попала в реанимацию

«Кальция не хватает»: врач назвал причину травмирования руки Примадонны

«Кальция не хватает»: врач назвал причину травмирования руки Примадонны

«Бросила без поддержки»: стилист Успенской сделал заявление о певице после отмены концерта в российском городе

«Бросила без поддержки»: стилист Успенской сделал заявление о певице после отмены концерта в российском городе

Стало известно, где живут родители Джигана

Стало известно, где живут родители Джигана

Тарасов попытался оправдаться после обвинений в подавлении Костенко на шоу «Ставка на любовь»

Тарасов попытался оправдаться после обвинений в подавлении Костенко на шоу «Ставка на любовь»

Добавьте mosregtoday.ru в избранное