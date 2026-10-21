«Прошу прощения у парня, очень сложная фамилия»: Разин назвал 19-летнего игрока СКА Зеедорфом

ХК СКА провел первый матч под руководством нового главного тренера Андрея Разина, уступив «Автомобилисту» со счетом 1:3.

На послематчевой пресс-конференции специалист отметил 19-летнего форварда Германа Сурдорфа, поднятого в основную команду из фарм-клуба. Тренер не запомнил фамилию хоккеиста и назвал его Зеедорфом, по имени знаменитого полузащитника «Милана» и сборной Голландии.

«Прошу прощения у парня. Сложная фамилия. Парень очень понравился. Он планировался 13-м нападающим. Но, к сожалению, травмировался Коля Голдобин. Вышли в четыре пятерки. Я считаю, что для первого матча парень не потерялся», — сказал Разин.

Клуб «СКА-1946», за который в основном выступает Сурдорф, немедленно отреагировал на слова Разина и опубликовал в соцсетях фотографию хоккеиста в образе Кларенса Зеедорфа.

Ранее сообщалось, что лучший бомбардир СКА Николай Голдобин пропустит из-за травмы до двух недель.