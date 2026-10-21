Новый тренер Разин не сумел прервать серию поражений СКА

Петербургский СКА провел первый матч в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) под руководством нового главного тренера Андрея Разина. На домашней арене армейцы уступили екатеринбургскому «Автомобилисту» со счетом 1:3.

В целом получился равный матч. Во втором периоде команды обменялись заброшенными шайбами. Уралец Александр Кадейкин открыл счет, армеец Владислав Семин сравнял.

Судьбу встречи решила удивительная шайба Максима Тарасова за минуту до конца. 20-летний нападающий «Автомобилиста» в падении поразил ворота СКА. Третью шайбу Роман Горбунов отправил в сетку, когда армейцы сняли голкипера.

Тренерская перестановка пока не помогла СКА, который потерпел шестое поражение подряд. Зато Андрей Разин рассмешил всех на послематчевой пресс-конференции, когда назвал молодого форварда своей команды Германа Суздорфа Зеедорфом (по имени знаменитого полузащитника сборной Голландии по футболу).

СКА играл без своего лучшего бомбардира Николая Голдобина, который из-за травмы выбыл на две недели.