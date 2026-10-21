Панарин блеснул в матче против команды Овечкина

Форвард «Лос-Анджелеса» Панарин поучаствовал в разгроме «Вашингтона» Овечкина

Культура и спорт

Фото: [ХК «Лос-Анджелес Кингз»]

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» на своей площадке обыграли «Вашингтон Кэпиталз» — 5:2.

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» на своей площадке обыграли «Вашингтон Кэпиталз» — 5:2.

Начало матча неудачно складывалось для «Королей», которые уступали 0:2. Но на последней минуте первого периода хозяева сравняли счет в течение 31 секунды. Артемий Панарин сначала помог отличиться Адриану Кемпе, а затем забросил сам. В третьем периоде Панарин еще раз ассистировал все тому же Кемпе. С тремя очками он был назван второй звездой матча.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин результативными действиями не отметился и закончил матч с показателем полезности «минус 1».

Ранее главный тренер «Тампы» Джон Купер рассказал, что легендарный Уэйн Гретцки восхищается игрой Никиты Кучерова.

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