Панарин блеснул в матче против команды Овечкина

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» на своей площадке обыграли «Вашингтон Кэпиталз» — 5:2.

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» на своей площадке обыграли «Вашингтон Кэпиталз» — 5:2.

Начало матча неудачно складывалось для «Королей», которые уступали 0:2. Но на последней минуте первого периода хозяева сравняли счет в течение 31 секунды. Артемий Панарин сначала помог отличиться Адриану Кемпе, а затем забросил сам. В третьем периоде Панарин еще раз ассистировал все тому же Кемпе. С тремя очками он был назван второй звездой матча.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин результативными действиями не отметился и закончил матч с показателем полезности «минус 1».

Ранее главный тренер «Тампы» Джон Купер рассказал, что легендарный Уэйн Гретцки восхищается игрой Никиты Кучерова.