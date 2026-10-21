Российским фигуристам вдвое урезали призовые на этапах Гран-при

Sport24: фигуристам вдвое сократили призовые на этапах Гран-при России

Культура и спорт
Камилла Нелюбова

Фото: [Камилла Нелюбова/ФФККР]

Российские фигуристы вдвое меньше будут зарабатывать на этапах Гран-при России, сообщил Sport24.

Начиная с сезона 2022/23, призеры этапов получали 500, 300 и 200 тыс. руб. соответственно. Причем спортивные пары и танцевальные дуэты делили эти гонорары на двух участников.

Призеры первого этапа Гран-при России в Казани получили по 250, 150 и 100 тыс. руб. Победителями этапа стали Камилла Нелюбова, Евгений Семененко, Софья Леонтьева/Даниил Горелкин и Юлия Артемьева/Алексей Брюханов.

Ранее глава Федерации фигурного катания России на коньках (ФФККР) Антон Сихарулидзе заявил, что все ведущие спортсмены обязаны выступить на двух этапах Гран-при России, чтобы отобраться на чемпионат страны, где, в свою очередь, будут определены кандидаты на участие в чемпионатах мира и Европы от России.

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