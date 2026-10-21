«Четыре дня в ловушке». Пожарные Рио-де-Жанейро спасли застрявшего в канализации аллигатора

В бразильском штате Рио-де-Жанейро пожарные вызволили аллигатора, застрявшего в канализации. Об этом информирует новостной канал G1 .

«В муниципалитете Нитерой из канализации жилого комплекса был спасен кайман», — приводит СМИ сообщение.

Животное провело в ловушке четыре дня. Это взрослый самец длиной 2,24 метра и массой 62 килограмма. После осмотра специалисты признали его здоровым и выпустили в естественную среду обитания.

Ранее сообщалось о том, что во Флориде произошло второе за год нападение аллигатора на человека.