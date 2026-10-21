Российские гимнасты завоевали серебро чемпионата мира и квалифицировались на Олимпиаду

Мужская сборная России по спортивной гимнастике завоевала серебряные медали на чемпионате мира в Роттердаме в командном многоборье и квалифицировалась на Олимпийские игры в Лос-Анджелесе в 2028 году.

Гарантированно путевки на Игры получали команды, попавшие в топ-3. Чемпионами мира стали японцы, бронзовые медали завоевала команда Китая.

За российскую команду выступали Арсений Духно, Даниел Маринов, Сергей Найдин, Савелий Съедин и Илья Заика. В финал личного многоборья пробились Духно и Маринов. Духно стал одним из двух участников ЧМ, отобравшимся сразу в четыре индивидуальных финала — личное многоборье, вольные упражнения, опорный прыжок и брусья. В четырех финалах, кроме него, выступит только олимпийский чемпион из Японии Синносукэ Ока. В вольных упражнениях Духно показал лучший результат в квалификации.