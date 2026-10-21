Хвича Кварацхелия может пропустить остаток сезона: у вингера подозрение на разрыв крестов

Директор клиники в испанской Махадаонде Анхель Вильянуэва, специализирующийся на реабилитации спортсменов после травм крестообразных связок, оценил повреждение, которое получил вингер ПСЖ Хвича Кварацхелия в матче Лиги чемпионов в «Барселоной» (4:2).

Футболист был заменен на 59-й минуте матча после столкновения с защитником каталонцев Хави Эспартом. Он покинул поле с помощью двух сотрудников клуба, не в силах наступить на поврежденную ногу.

«При столкновении отчетливо наблюдается принудительная вальгусная деформация правого коленного сустава при неподвижной стопе и нагрузке на конечность в условиях замкнутой кинематической цепи. Эта картина является классической для комбинированной травмы передней крестообразной связки и медиальной коллатеральной связки», — написал Вильянуэва в своей соцсети.

Специалист указал, что срок восстановления после такой травмы составляет девять месяцев.

ПСЖ нанес «Барселоне» первое поражение в сезоне.