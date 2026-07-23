Андрей Воробьев проверил ход благоустройства набережной пруда «Москвич» в Лобне

В Лобне ко Дню города благоустроят набережную пруда «Москвич», губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе рабочего визита проверил ход проведения работ и пообщался с местными жителями, которые очень ждут открытия этого нового современного пространства. Во встрече принял участие первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко.

«Очень приятно видеть здесь неравнодушных, инициативных, вовлеченных в жизнь Лобни жителей. Мы в свое время сделали марш-бросок, как в части дорожной инфраструктуры, так и в части благоустройства — преобразили Центральный парк. Сейчас делаем еще ряд объектов: это и сквер в микрорайоне Депо, и набережная у пруда „Москвич“. Проводим работы на территории 2,3 гектара. Изменения масштабные — набережная полностью преобразится. Очистили ее от аварийных деревьев, делаем зону отдыха с качелями, теннисный уголок, игровую зону. Приведем в порядок береговую линию: здесь появятся деревянные настилы, установим скамейки и беседки с видом на воду, современную систему освещения и камеры видеонаблюдения», — сказал Воробьев.

На территории установят перголы с качелями, амфитеатр, игровые площадки, кафе, пирс, прокат лодок, зона отдыха с шезлонгами. Директор по строительству компании-подрядчика Сайгид Алиев уточнил, что специалисты ведут укладку дорожно-тропиночной сети из асфальта и тротуарной плитки, монтируют новые детские и спортивные площадки с безопасным каучуковым покрытием.

1/3 2/3 3/3

«Я — мама троих детей. Раньше гулять здесь с коляской было непросто, а сейчас дорожки сделали такими, что ходить одно удовольствие — мой двухлетний сын в восторге. Очень приятно, что сквер не закрывали на время ремонта», — поделилась жительница Лобни Екатерина Мазуренко.

Готовность набережной достигла 70%, работы планируют завершить к 12 сентября — ко Дню города Лобни.

В округе уже провели благоустройство на ряде других крупных объектах, среди них — Центральный парк, Лобненский лесопарк, парк Киово с набережной, парк «Река времени», а также несколько скверов. В этом году в Подмосковье будет благоустроено порядка 70 объектов, в том числе четыре в Лобне. Это также сквер в микрорайоне Депо, общественная территория на улице Вокзальная и мемориальная площадь «Зенитка», которая открылась в мае этого года рядом с парком Защитников Москвы.

«Что касается набережной, то скоро здесь появится кафе и уютная зона отдыха с теплым отапливаемым бассейном и шезлонгами, что позволит лобнинцам проводить досуг в комфортной атмосфере прямо рядом с домом. Это замечательный инфраструктурный объект, который существенно повышает качество жизни наших жителей в Лобне и во всем Подмосковье», — добавил Кравченко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве Центрального парка в Щелкове.