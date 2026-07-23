Самый сладкий арбуз найдется без стука: как выбрать идеальный

Чтобы выбрать хороший арбуз, нужно обязательно постучать по нему и прислушаться к звуку, уверены многие. Однако опытный торговец фруктами Егор Гончаров в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказал, что этот способ давно переоценен. По его словам, звук может зависеть от сорта, толщины корки и даже температуры плода, поэтому ориентироваться только на него не стоит.

Эксперт объяснил, что в первую очередь нужно внимательно осмотреть арбуз. У спелого плода корка матовая, с четким рисунком полос, без трещин, вмятин и следов гнили. Особое внимание стоит обратить на желтое пятно на боку — место, которым арбуз лежал на земле. Если оно насыщенного кремового или желтого цвета, значит плод успел полностью дозреть на бахче. Слишком светлое или почти белое пятно говорит о том, что арбуз могли снять раньше времени.

«Многие начинают хлопать по арбузу, но гораздо полезнее посмотреть на хвостик и пятно. Подсохший хвостик, ровная форма и выраженное желтое пятно расскажут о зрелости намного больше любого звука», — отметил Гончаров.

По словам торговца, хороший арбуз должен быть тяжелее, чем выглядит. Это говорит о высокой сочности мякоти. При этом не стоит выбирать самые крупные экземпляры — зачастую оптимальный вкус имеют плоды среднего размера, характерного для своего сорта.

Эксперт также советует покупать арбузы только в официальных торговых точках, где продукция хранится на специальных поддонах под навесом. Если плоды лежат прямо на земле у дороги, лучше отказаться от покупки.

«Никогда не просите продавца сделать надрез для проверки. Через поврежденную корку внутрь быстро попадают бактерии, особенно в жаркую погоду. Лучше взять целый арбуз и разрезать его уже дома чистым ножом», — подчеркнул Гончаров.

Он добавил, что перед употреблением арбуз необходимо тщательно вымыть теплой водой с щеткой. Это поможет удалить пыль, грязь и микроорганизмы с поверхности корки, которые могут попасть на мякоть во время нарезки. По словам эксперта, именно соблюдение этих простых правил позволяет выбрать действительно сладкий и безопасный арбуз.

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