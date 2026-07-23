Семейная ипотека под угрозой: что изменится после 1 октября в России

В России осталась всего одна массовая льготная программа — семейная ипотека под 6% годовых. Она официально продлена до 1 октября 2026 года, но после этой даты правила могут кардинально измениться. Эксперты советуют семьям не откладывать оформление кредита, особенно тем, у кого один ребенок, — для них ставка может вырасти до 12%.

Ипотечный брокер Дмитрий Ракута в беседе с URA.RU предупредил: семейная ипотека остается практически единственной доступной льготной программой в стране, но ее условия становятся жестче. Сейчас обсуждается пакет поправок, которые вступят в силу с 1 октября. Если семья планирует покупку жилья, лучше успеть до этой даты.

Что уже изменилось с начала 2026 года. Одна семья теперь может оформить только один льготный кредит. Нельзя привлекать родственников с детьми в качестве созаемщиков, если у самого заемщика детей нет. Главный заемщик должен быть зарегистрирован по одному адресу со своими детьми.

Что обсуждается. Ставку 6% могут отменить. Для семей с одним ребенком она вырастет до 10–12%, для многодетных — снизится до 4%. Льготный период могут сократить до 15 лет, после чего остаток пересчитают по рыночной ставке. Также ужесточат требования к семьям без официального брака или совместной регистрации.

Кому стоит поторопиться. В первую очередь — семьям с одним ребенком до 6 лет. Для них условия скорее всего ухудшатся. Тем, у кого двое и более детей до 18 лет, тоже стоит не затягивать: сроки и ставки могут пересмотреть. Сейчас семейная ипотека доступна также при покупке жилья в малых городах (до 50 тысяч человек, кроме Московской и Ленинградской областей) и в регионах с низким строительством. Семьи с детьми-инвалидами могут оформить кредит на действующих условиях при наличии справки.