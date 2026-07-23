Якутский кошмар: мужчина перерезал горло гостю и ранил еще четверых

Трагедия разыгралась минувшей ночью в поселке Нижний Куранах. 40-летний местный житель схватился за нож и за считанные минуты изувечил пятерых человек, одного отправив на тот свет. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на СК РФ.

По данным регионального управления СК, преступление произошло в ночь на 23 июля. Фигурант, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, нанес 26-летнему гостю смертельный удар ножом в шею. От полученного ранения молодой человек скончался на месте — спасти его медики не смогли. Но на этом безумие не закончилось: еще четверо присутствующих получили ножевые ранения различной степени тяжести. Один из пострадавших, по информации источника, находится в критическом состоянии — врачи борются за его жизнь в реанимации.

Правоохранители оперативно задержали дебошира. В отношении него уже возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Сейчас следователи отрабатывают версию внезапного конфликта на бытовой почве, однако не исключают и других мотивов — в доме, где собиралась компания, могли выяснять отношения давние обиды. Остальные пострадавшие пока дают показания, их состояние стабилизируется.

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