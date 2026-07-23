«Меня не зовут в сказки!»: 50-летний Олешко пожаловался на российских продюсеров из-за отсутствия предложений

Российский актер Александр Олешко признался, что его редко приглашают на роли в сказках, хотя он считает этот жанр своим, сообщает ТАСС. Артист заявил, что удивлен и обижен таким невниманием со стороны продюсеров.

Артист заметил, что продюсерам либо нет дела до его таланта, либо они просто его не замечают.

«Немножко я удивлен и обижен тем, что сказки ко мне невнимательны, потому что, мне кажется, это абсолютно мой жанр. Я вообще должен сниматься в каждой сказке», — сказал Александр.

Олешко родился в Кишиневе 23 июля 1976 года. Его годы детства и отрочества прошли в Молдавской ССР. Свой творческий путь он начал еще в школьные годы, а профессиональное образование получил в ГИТИСе, после чего был принят в труппу Московского театра Сатиры.

Широкую известность Александру принесли не только театральные работы, но и яркие роли в кино: зрители полюбили его за образы в фильмах и сериалах «Кодекс чести» и «Турецкий гамбит», «Папины дочки» и «Главный».

Несмотря на отсутствие ролей в сказках, Олешко остается востребованным актером. Несмотря на это, он уверен, что участие в экранизации известных сказок могло бы стать его новым творческим этапом.

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