«Я не с золотой ложкой»: внук Буйнова раскрыл, зачем устроился на работу грузчиком

Внук народного артиста России Александра Буйнова в 16 лет работал грузчиком, курьером и уборщиком. Не потому что нуждался, а потому что принципиально не хотел брать деньги у знаменитого деда. Сегодня Александр Буйнов-младший запускает собственный бренд одежды и участвует в реалити-шоу «Выживалити. Наследники» на канале «Пятница!», пишет gazetametro.ru .

Детство внука известного певца не было безоблачным в финансовом смысле. Вопреки расхожим стереотипам о наследниках звезд, Александр Буйнов-младший с юных лет зарабатывал сам. Дедушка настоял на поступлении в военное училище — чтобы парень прошел школу дисциплины, как когда-то его собственный отец, летчик-герой войны. Однако творческая династия продолжилась иначе: внук увлекся дизайном и модой, а не музыкой.

Денег на запуск собственного бренда у юноши не было. И он пошел работать курьером, грузчиком и уборщиком. По словам Александра, от деда принципиально не брал ни рубля — хотелось добиться всего самому. При этом знаменитый родственник спокойно относился к таким подработкам, не видел в них ничего зазорного и всегда верил в его успех.

«Я не родился с золотой ложкой во рту, у нас скромная семья. Я никогда не хотел просить у дедушки денег, мне важно добиваться всего своим трудом. Дед спокойно относился к тому, что я подрабатывал грузчиком, уборщиком и курьером, и не видел в этом ничего плохого. Он верил в меня и всегда говорил, что нужно идти за мечтой», — уверяет внук Александра Буйнова.

Сегодня внук Буйнова участвует в новом сезоне реалити-шоу «Выживалити. Наследники», где молодым людям из знаменитых семей предстоит выживать на диком острове в Таиланде. Там громкая фамилия уже не поможет — в отличие от трудолюбия и характера, которые парень воспитывал в себе с детства.